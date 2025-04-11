Более 900 юношей 2008 года рождения встали на воинский учет в Чехове

Итоги первоначальной постановки на воинский учет молодых людей 2008 года рождения подвели в муниципальном округе. Их насчитывается более 900 человек.

Весенний призыв в Чехове, как по всей России, стартовал 1 апреля и продлится до начала июля.



«Всего в 2025 году в муниципальном округе Чехов подлежало постановке на воинский учет 830 граждан 2008 года рождения. Поставлено на воинский учет 932 граждан», — рассказали в администрации муниципального образования.

Как отмечается, цель учета — установление численности призывников, категорий годности к службе по состоянию здоровья, их специальностей и предварительное распределение по видам и родам Вооруженных сил России.

Комиссия по постановке на воинский учет работает в Военном комиссариате городского округа Чехов по адресу: ул. Московская, 14. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 496 726-94-10.