Более 90 засоров канализационной системы устранили в Королеве в августе
Специалисты коммунальной службы АО «Водоканал» Королева провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и работоспособности канализационных систем города. В рамках этих работ было устранено 93 подстоя колодца.
Также на 12 адресах были выполнены профилактические работы по промывке и чистке, в числе которых улицы Горького, Лесная, Октябрьская, Кооперативная и проспект Королева.
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются специалисты, является попадание бытового мусора в канализационные сети. Это не только приводит к сбоям в работе систем, но и создает угрозу для всего городского хозяйства.
В связи с этим АО «Водоканал» напоминает жителям о строгом запрете на сброс в канализацию следующих отходов: ткани и салфетки; жир и остатки от приготовления пищи; лекарственные препараты; остатки строительных материалов; наполнители для туалетов домашних животных; пластиковые бутылки и упаковки, а также предметы личной гигиены.
Регулярная чистка и промывка колодцев помогают предотвратить образование засоров и обеспечивают бесперебойную работу всего комплекса канализационных сетей города.
Напоминаем, по всем вопросам, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством, оформить заявку можно в ЕДС по тел. 8 499 929-99-99