Более 90 засоров канализационной системы устранили в Королеве в августе

Специалисты коммунальной службы АО «Водоканал» Королева провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и работоспособности канализационных систем города. В рамках этих работ было устранено 93 подстоя колодца.

Также на 12 адресах были выполнены профилактические работы по промывке и чистке, в числе которых улицы Горького, Лесная, Октябрьская, Кооперативная и проспект Королева.

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются специалисты, является попадание бытового мусора в канализационные сети. Это не только приводит к сбоям в работе систем, но и создает угрозу для всего городского хозяйства.