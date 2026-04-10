Более 90 тысяч звонков поступило на горячую линию главврача Воскресенска

Такое количесвто обращений от жителей зарегистрировано с начала 2026 года. По телефону можно уточнить график приема специалистов, порядок записи на исследования, а также оставить предложения и отзывы.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что благодаря горячей линии пациенты могут оперативно получать актуальную информацию, а руководство медицинского учреждения — вовремя узнавать о проблемах, которые волнуют жителей.

Позвонить на горячую линию главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Воскресенская больница» можно по телефону: 8 (498) 602-03-59, добавочный 18006. Линия работает по будням с 09:00 до 18:00. Контакты и дополнительная информация размещены на официальном сайте организации.