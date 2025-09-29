Более 90 тысяч жителей Балашихи сделали прививку от гриппа

В Балашихе продолжается активная вакцинация населения от гриппа, менингококковой инфекции и пневмококковой инфекции. С начала сезона уже более 65 тысяч взрослых и 30 тысяч детей сделали прививки от гриппа, что свидетельствует о высокой активности жителей в вопросах сохранения здоровья.

Жители городского округа могут поставить прививку как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, расположенных в отдаленных микрорайонах, возле железнодорожных станций и многофункциональных центров. Для проведения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

«В нашем округе активно продолжается прививочная кампания. Привиться от гриппа, менингита и пневмонии можно в любой поликлинике или в мобильных пунктах вакцинации», — сообщила главный терапевт Балашихи Мария Дранеева.

Следует отметить, что вакцинация в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах проводится только для взрослого населения. Детей же прививают от гриппа в детских поликлиниках, амбулаториях и образовательных учреждениях.

Подробный график выездов мобильных пунктов вакцинации размещен на официальных ресурсах администрации Балашихи, что позволяет жителям своевременно планировать посещение и заботиться о своем здоровье.