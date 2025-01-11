Более 90 тысяч человек посетили парки Домодедова в новогодние праздники

Свыше 50 мероприятий провели в январские каникулы в парках Домодедова. Их посетили не только жители муниципалитета, но и гости округа.

Администрация Домодедова поделилась статистикой посещаемости местных парков. Так, парк «Елочки» посетило более 45 тысяч человек. Около 30 тысяч гостей побывали в лесопарке «Городской лес».

Еще свыше семи тысяч человек посетили парк «Взлет», более 5,5 тысячи — лесопарк «Гальчино» и около 4,5 тысячи — парк «Константиновский».

Около полусотни событий для детей и взрослых в этот период организовали сотрудники парков. Это были интерактивные и развлекательные программы. В том числе их провели на катках с искусственным покрытием, тюбинговых и лыжных трассах.

Ранее мы рассказывали о том, что в Домодедове прошло ледовое шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева. Его посетили около трех тысяч человек.