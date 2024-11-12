Более 90 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Щелкове

Профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел городского округа. Лучшим полицейским на торжественном мероприятии вручили награды.

Сотрудников МВД поздравили глава округа Андрей Булгаков и начальник управления МВД «Щелковское» Владимир Катков. Руководитель муниципалитета поблагодарил полицейских за службу и заботу о спокойствии и безопасности жителей Щелкова.

Более 90 правоохранителей были награждены благодарственными письмами и подарками. Ряду сотрудников внутренних органов присвоили внеочередные звания.

Андрей Булгаков также вручил ключи от ведомственной квартиры старшему лейтенанту Денису Маслову. За три года службы в полиции участковый уполномоченный показал себя ответственным сотрудником и настоящим профессионалом.

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