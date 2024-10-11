Более 90 самовольных построек снесли в Мытищах с начала 2024 года

В администрации городского округа Мытищи прошло еженедельное оперативное совещание. Темой встречи стала борьба с самовольно возведенными объектами, на которых осуществляется незаконная предпринимательская деятельность. В мэрии отчитались о том, что за три квартала 2024 года ликвидировали 92 постройки.

Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов Елены Лебеденко доложила, что специалисты регулярно проводят обходы территорий и проводят мониторинг по алгоритму: выявление фактов, претензионная работа в суде, снос.

Уже 92 объекта снесли, еще по 251 постройке дела находятся на рассмотрении в судах различной юрисдикции.

«Цель нашей работы — прежде всего, обеспечение безопасности населения, а также улучшение архитектурного облика муниципалитета, вовлечение высвободившихся земельных участков в хозяйственный оборот», — отметила Елена Лебеденко.

Межведомственная комиссия провела 52 заседания в этом году. Специалисты разобрали 397 фактов — это и навесы, и ограждения, и ангары, и торговые палатки, и иные объекты.

Особое внимание уделяют хостелам и общежитиям. Один из примеров — постройка в деревне Горки-2. Изначально комиссия постановила ликвидировать незаконно построенный забор, однако выяснилось, что на территории находится хостел. Сотрудники оперативно подали иск в суд и собственник, не дожидаясь решения, снес объект самостоятельно.

Отметим, городской округ Мытищи входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Подмосковья по данному направлению работы.

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