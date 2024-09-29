Более 90 рейдов по торговым точкам провели в Мытищах в этом году

Итоги активной работы по пресечению незаконной уличной торговли подвели на оперативном совещании специалисты администрации Мытищ. Правоохранительные органы за девять месяцев 2024 года провели 96 рейдов по выявлению несанкционированной торговли в округе.

Начальник управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова подчеркнула, что незаконная торговля особенно распространена в летний период, но и осенью она не теряет своей актуальности. Продавцы-нарушители в сезон бахчевых пытаются вычислять время проверок, меняют локации и организуют продажу прямо из багажного отделения фуры.

Так, в рамках рейда возле железнодорожной станции выявили торговлю с фуры. У предпринимателей изъяли около четырех тонн бахчевых, а водителя привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Сейчас пять нарушителей находятся под стражей на 10-15 суток, двоих депортировали за нелегальную торговлю.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, насколько важны рейды по выявлению несанкционированной торговли спиртным, а также бахчевыми и сельскохозяйственной продукцией неизвестного происхождения. Все эти товары угрожают здоровью людей.

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