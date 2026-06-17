Более 90 незаконных торговых объектов демонтировали в Люберцах в 2026 году

В городском округе Люберцы с начала 2026 года демонтировано 92 несанкционированных торговых объекта (НТО). Масштабная трансформация сферы уличной торговли проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, до конца года планируется ликвидировать более 150 НТО.

В городском округе Люберцы с начала 2026 года демонтировано 92 несанкционированных торговых объекта (НТО). Масштабная трансформация данной сферы проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

До конца года планируется ликвидировать более 150 НТО.

«По решению суда об освобождении территорий и возвращению участков в муниципальную собственность в Люберцах на улице Побратимов был произведен демонтаж более 30 торговых объектов, которые стояли здесь с 2010 года. От жителей на торговлю в этом месте регулярно поступали жалобы на нарушение санитарных норм и правил. В ближайшее время территорию, освободившуюся от незаконных НТО, благоустроят», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Ирина Марченко.

В судах на рассмотрении находятся иски по демонтажу еще 55 объектов капитального строительства.

Работа по упорядочению сферы торговли в городском округе продолжается.