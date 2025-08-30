Более 90% многоквартирных домов Лобни подготовили к отопительному сезону

Общегородское совещание прошло в Лобне. На нем обсудили подготовку округа к осенне-зимнему сезону, празднование Дня города, а также строительство новых социальных объектов в муниципалитете.

Мероприятие прошло под руководством главы городского округа Лобня Анны Кротовой. Первой темой стал отопительный сезон. Сейчас все 11 тепловых источников и 21 центральный тепловой пункт прошли опрессовку.

«Проведена промывка 26 котлов, ревизия 121 единицы насосного оборудования, прочистка 154 теплообменников и замена 271 единицы запорной арматуры», — отметила Анна Кротова.

Также руководители управляющих компаний отчитались о готовности многоквартирных домов к холодам. 476 из 513 многоквартирных домов готовы к зиме, оставшиеся подготовят в течение следующей недели.

Другой темой совещания стало возведение новых и обновление имеющихся социальных объектов в округе. В этом году завершат ремонт здания бывшей коррекционной школы. Также в доме № 13 на улице Калинина откроется гончарная мастерская, а улицы Полевая и Кольцевая соединит разноуровневый пешеходный переход.

Кроме того, в микрорайоне Восточный реконструируют канализационную сеть, а на стадионе «Москвич» появится подогрев футбольного поля.

В следующем году в микрорайоне Луговая откроют многофункциональную хоккейную площадку. В 2027 году достроят детский сад «Золотой петушок» в микрорайоне Восточный и начнут капремонт школы № 1, театра «Камерная сцена» и детского сада «Чайка».

Еще одной темой встречи стал День города, празднование которого состоится 13 сентября. Программа пройдет в Центральном парке, запланированы концерты, развлекательные шоу, спортивные выступления и тематические активности, а также фаер-шоу. Впервые пройдет лотерея.