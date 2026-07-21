Более 90 многодетных семей получили выплаты в Люберцах в 2026 году

Система социальной поддержки продолжает функционировать в городском округе как единый механизм. Партия «Единая Россия», власти и общественные организации действуют сообща — и именно такой подход позволяет доводить помощь до тех, кто в ней нуждается.

С начала 2026 года в Люберцах дополнительную единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей уже получила 91 семья.

Еще 11 жителей воспользовались выплатой на догазификацию жилья в размере свыше 80 тысяч рублей, среди них — многодетные семьи, ветераны боевых действий и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.