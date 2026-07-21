Более 90 многодетных семей получили выплаты в Люберцах в 2026 году
Система социальной поддержки продолжает функционировать в городском округе как единый механизм. Партия «Единая Россия», власти и общественные организации действуют сообща — и именно такой подход позволяет доводить помощь до тех, кто в ней нуждается.
С начала 2026 года в Люберцах дополнительную единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей уже получила 91 семья.
Еще 11 жителей воспользовались выплатой на догазификацию жилья в размере свыше 80 тысяч рублей, среди них — многодетные семьи, ветераны боевых действий и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
В Люберцах меры поддержки для людей с ограниченными возможностями здоровья остаются одними из самых востребованных: в их числе бесплатный проезд, компенсации расходов на ЖКУ, предоставление земельных участков. Оформить их можно быстро — через Многофункциональный центр или онлайн.
При поддержке партии «Единая Россия» в Московской области действует 17 мер социальной поддержки для людей с инвалидностью, 14 мер — для пенсионеров и 13 — для предпенсионеров. Всего различные меры социальной поддержки охватывают около 430 тысяч жителей региона с ограничениями здоровья. Бесплатным проездом по социальной карте пользуются 323 тысячи жителей Подмосковья с инвалидностью, компенсацию расходов на ЖКУ получают более 253 тысяч человек.