Более 90 единиц техники задействовали в уборке территории Люберец в августе

Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы продолжаются ежедневные работы по наведению и поддержанию чистоты на дорогах и прилегающих территориях. В уборке задействованы 96 единиц специализированной техники и 120 дорожных рабочих, которые занимаются ручной очисткой.

В комплекс мероприятий входит очистка проезжей части, тротуаров и посадочных площадок, уборка смета с прибордюрной зоны и из парковочных карманов, а также очистка урн и ликвидация мусора в полосе отвода дорог.

Особое внимание уделяется окосу травы. В настоящее время работы ведутся на улицах Юности, Кирова, Комсомольской и на 3-м Почтовом отделении.

По информации Управления дорожного хозяйства, за минувшую неделю с муниципальных дорог вывезено 86 кубометров смета и 103 кубометра мусора. С начала сезона скошено уже 276 километров придорожной полосы.

По вопросам содержания дорог жители могут обращаться по телефону: 8 (498) 732-80-15 (доб. 1437).