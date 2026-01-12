Более 9 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Солнечногорска с начала января

С начала января в Солнечногорске с улиц вывезли 9,3 тысячи кубометров снега. В работах задействовали 130 спецмашин и 358 дворников.

После сильнейших снегопадов в Подмосковье началась активная уборка снега и обработки улиц. В работе задействовали более 10 тысяч спецмашин по всему региону. Из них 130 — в Солнечногорске.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей. Как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия», — сказал Воробьев.

В первую очередь работы проводят на оживленных трассах и опасных участках дорог, а также на тротуарах и автобусных остановках.