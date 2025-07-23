Более 9 тысяч дорожных ям устранили на дорогах Люберец с начала года

В городском округе Люберцы продолжаются работы по ремонту автомобильных дорог. С начала 2025 года подрядчики ликвидировали более девяти тысяч дефектов на муниципальных и региональных дорогах.

Ежедневно специалисты службы инспекции дорог обследуют состояние асфальтового покрытия, выявляют повреждения и составляют планы по их устранению.

Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Иван Игнатов сообщил, что с начала года дорожные службы отремонтировали 5939 ям на дорогах городского округа Люберцы, общая площадь выполненных работ составила 8908 квадратных метров. На региональных трассах было устранено 3212 выбоин площадью 4818 квадратных метров.

Ямочный ремонт помогает поддерживать дороги в хорошем состоянии и увеличивает срок эксплуатации асфальтобетонного покрытия.