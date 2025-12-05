Более 88 тысяч жителей привили от гриппа в Истре

В муниципальном округе Истра завершилась прививочная кампания против гриппа. С начала осени вакцинацию прошли более 88 тысяч человек, из них 23 тысячи — дети.

Кампания завершилась на прошлой неделе. Сделать прививку можно было во всех поликлиниках и амбулаториях Истринской клинической больницы, а также в мобильных пунктах вакцинации. Для иммунизации использовались современные отечественные вакцины, соответствующие рекомендациям ВОЗ. Специалисты отмечают высокую активность жителей в этом году.

Особое внимание уделялось информированию населения. Проводились разъяснительные беседы и просветительские мероприятия о важности иммунизации.

Врачи напоминают, что вакцинация остается одним из самых эффективных способов профилактики заболеваний. Регулярные прививки помогают укрепить иммунитет и предотвратить серьезные осложнения.