Более 88 протоколов о незаконной торговле составили в Мытищах в 2025 году

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Мытищ регулярно проводят рейды против стихийной торговли. За 2025 год было составлено более 88 административных протоколов, в 74 случаях товар изъяли.

С начала 2026 года уже составлено 9 протоколов, из которых 7 также сопровождались изъятием товара. В рейдах участвуют и сотрудники полиции, которые пресекают деятельность нелегальных торговцев и оформляют на них протоколы. Работа по выявлению несанкционированной торговли ведется системно, что позволяет оперативно реагировать на жалобы жителей и предотвращать появление новых точек стихийной продажи.

Жители Мытищ могут сообщать о фактах незаконной уличной торговли в управление потребительского рынка и услуг по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 30/1, по телефону 8 (495) 581-13-48 или на электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.