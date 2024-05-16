Более 860 строительных инвестпроектов реализовали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 22:34 Более 860 строительных инвестпроектов реализовали в Подмосковье Источник фото: Константин Семенец

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Более 1100 инвестиционных проектов, превышающих два триллиона рублей, реализуется в Подмосковье. Меры поддержки региональных предпринимателей позволяет им не только увеличивать выпуск продукции, но получать существенные налоговые льготы.

Как рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестиционный блок правительства региона на данный момент сопровождает 860 строительных проектов, остальные проекты направлены на модернизацию уже построенных объектов.

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«Так, например, порядка 250 проектов на сопровождении — это крупные проекты, инвестиции в каждый из которых составляют более одного миллиарда рублей. Суммарно объем инвестиций в эти крупные проекты оцениваются в 540 миллиардов рублей, их реализация позволит создать в регионе свыше 17 тысяч рабочих мест», — рассказала Зиновьева.

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