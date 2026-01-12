Более 8500 человек посетили рождественские богослужения в Одинцовском округе

Богослужения, посвященные Рождеству Христову, прошли в 54 храмах Одинцовского округа. Суммарно их посетили более 8 тысяч православных верующих.

Отметим, что в период праздничных богослужений была организована комплексная система охраны общественной безопасности — за порядком в храмах и на прилегающих территориях следили сотрудники полиции, Росгвардии, представители народной дружины и казачьего общества. Специалисты отмечают, что каких-либо нарушений и происшествий зафиксировано не было.

«Рождество — тихий и теплый праздник, наполненный надеждой, милосердием, заботой друг о друге, умением слышать и поддерживать. Пусть свет Рождественской звезды озаряет каждый дом. Пусть рядом будут родные люди, в сердце — вера, а в жизни — добрые вести и Божья защита. Желаю здоровья, мира и добрых новостей. С праздником!» — поздравил верующих глава Одинцовского округа Андрей Иванов.