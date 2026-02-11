Более 850 тысяч тонн удобрений выпустили в прошлом году в Воскресенске

Филиал «Воскресенские минеральные удобрения», входящий в холдинг АО «ОХК „Уралхим“, подвел итоги работы в 2025 году. Предприятие нарастило выпуск продукции и завершило масштабные ремонтные работы на производстве.

За прошлый год завод изготовил свыше 850 тысяч тонн минеральных удобрений, включая 204,8 тысячи тонн экстракционной фосфорной кислоты. Компания укрепила позиции на рынке нишевых продуктов — увеличились объемы выпуска моноаммонийфосфата и монокалийфосфата. Совместно с Торговым домом «Уралхим» расширили производство и продажи премиальных водорастворимых удобрений Solar и Aquadrop.

«Мы продолжаем развивать направления, востребованные у аграриев», — отметили в руководстве филиала.

Важным событием года стало завершение капитального ремонта магистрального трубопровода теплосети. Объект обеспечивает теплом промышленные площадки и центральный район Воскресенска. Специалисты полностью заменили ключевые узлы, участки труб и установили современную многослойную теплоизоляцию.

В установленные сроки прошли плановые остановочные работы на основном производстве. Обновление оборудования провели в цехе экстракционной фосфорной кислоты, сернокислотном цехе, цехах аммофоса и отделении сложных удобрений. Специалисты очистили и заменили технику, модернизировали системы транспортировки и складов, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия в 2026 году.