Более 8,5 тысячи субъектов МСП зарегистрировали в Подмосковье с начла года

Количество предпринимателей в Подмосковье превысило 487 тысяч. С начала года статус субъекта МСП получили более 8,5 тысячи человек.

«С начала года в Подмосковье число субъектов МСП увеличилось на более чем 8,5 тысячи — сегодня в регионе работает 487,2 тысячи компаний в этом секторе. По сравнению с годом ранее количество предпринимателей в этом секторе выросло на 20,6 тысячи», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Предприниматели Подмосковья могут получить господдержку по разным направлениям. Узнать об этом больше можно на инвестиционном портале. Так, в первом квартале года гарантийный фонд выдал 99 поручительств на общую сумму 933,96 миллиона рублей.

Предпринимателям и самозанятым также доступны услуги и консультации центра «Мой бизнес», включая помощь в оформлении прав на результаты интеллектуальной деятельности, сертификации, декларировании и другой документации.

Субъекты МСП участвуют в закупках госкомпаний. Только в прошлом году поставщиками товаров и услуг на 404 миллиарда рублей стали 12 предприятий.