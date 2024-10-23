Более 85 тысяч человек прошли реабилитацию в больницах Подмосковья с января

Жители, которые перенесли тяжелые болезни или травмы, могут пройти реабилитацию в больницах Подмосковья. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 85 тысяч человек.

Реабилитация нужна тем, кто перенес заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и органов дыхания. Специальные занятия необходимы также после травм. Это заключительный и один из ключевых этапов на пути к восстановлению.

«Для взрослых у нас работают 33 круглосуточных, 11 дневных и 17 поликлинических отделений реабилитации. С начала года лечение здесь прошли уже 85 тысяч человек», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии показаний.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.