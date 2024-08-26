Более 85 тысяч человек посетили фестиваль «Славянское подворье» в Подольске

В Подольске прошел юбилейный фестиваль «Славянское подворье», который собрал рекордное количество участников — более 85 тысяч человек. Среди гостей были жители не только Подмосковья, но и Курской области, а также новых территорий из пункта временного размещения «Мечта».

Фестиваль удивил богатой ярмаркой, где фермеры и мастера народных промыслов представили разнообразную продукцию. Интересные тематические площадки с игровыми программами подготовили учреждения культуры, музеи и библиотеки. В трапезном ряду посетители могли насладиться блюдами славянской кухни и деликатесами.

«С традиционным русским размахом провели наше „Славянское подворье“ в Дубровицах. Спасибо всем, кто был вместе с нами, а также коллективам за ваше творчество», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На сцене под открытым небом в рамках 15-го фестиваля выступили порядка 30 творческих коллективов из 18 округов Подмосковья, среди которых Московский казачий хор, Надежда Бабкина и Миа Бойка. В этом году впервые прошел кулачный бой стенка на стенку, в котором приняли участие около 100 бойцов.

Также прошла выставка сельскохозяйственных животных, представив лучших овец и коз. Центр временно бездомных животных «Юна» также принял участие в фестивале, предложив желающим взять животных — три кошки и одна собака нашли своих хозяев.

Для удобства гостей на фестиваль можно было добраться на бесплатных автобусах со станции МЦД-2 «Подольск» и из различных районов округа. Фестиваль стал настоящим праздником для всех, кто ценит культуру и традиции русского народа.

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