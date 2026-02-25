Более 85 тысяч человек посетили катки в Люберцах с начала зимы

С 1 декабря в городском округе Люберцы работают три современных ледовых катка с искусственным льдом: на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая. За зимний сезон их посетили более 85 840 жителей и гостей округа.

Самым популярным стал каток в Наташинском парке, где побывали 35 771 человек. На втором месте — Центральный каток на улице Звуковая с 25 908 посетителями. Замыкает тройку каток на стадионе «Орбита» — 24 163 человека.

Руководитель Комитета по физической культуре и спорту администрации округа Владимир Сурков отметил, что все площадки пользуются большой популярностью, особенно в дни школьных каникул. На каждом катке есть теплые раздевалки и работают пункты проката коньков.

Катки работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Помимо площадок с искусственным льдом, в округе также залиты катки на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино».