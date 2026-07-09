Пассажиры совершили 83 тысячи поездок на автобусах проекта «Лето в Подмосковье»

С 30 июня жители и гости Московской области активно пользовались автобусами Мострансавто, украшенными яркими баннерами в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Всего было совершено более 83 тысяч поездок.

Мострансавто — это подведомственная организация Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В этом году в проекте правительства региона по популяризации отдыха задействовано 40 больших автобусов. Они курсируют на городских, пригородных и междугородних маршрутах, соединяя населенные пункты с популярными местами отдыха, а также туристическими и культурными объектами Подмосковья.

По социальным картам было совершено свыше 35 тысяч поездок. На оплату банковскими картами пришлось почти 32 тысячи операций от общего числа. По транспортным картам «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») зафиксировано более 15 тысяч трансакций.

В салонах автобусов, помимо яркого внешнего дизайна, размещены информационные стикеры о проекте «Лето в Подмосковье».