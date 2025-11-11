Более 800 сирот получили квартиры в Подмосковье в 2025 году

В Московской области дети, оставшиеся без попечения родителей, после достижения совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Сертификаты начали выдавать с 2023 года, и с каждым годом ими пользуется все больше ребят.

«Подмосковье стабильно входит в число лидеров России по обеспечению жильем детей-сирот. Мы стали первым регионом, где ребята могут получить жилищный сертификат уже с 18 лет. Все больше ребят выбирают именно этот формат — он действительно удобен и дает возможность самостоятельно приобрести квартиру. Отмечу, что в этом году жилье получат более тысячи детей-сирот, причем около 90% — по сертификатам», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В этом году жилье уже предоставили 835 молодым людям, при этом, 724 из них приобрели квартиры с помощью сертификата. Получить документ можно онлайн через региональный портал госуслуг.

Жилищный сертификат дает возможность выбрать квартиру по своему вкусу — по площади, планировке, месторасположению. При желании и наличии собственных средств молодые люди могут добавить их и купить жилье большей площади. Сумма сертификата рассчитывается исходя из стоимости квадратного метра в конкретном муниципалитете, минимальная площадь квартиры — 33 квадратных метра.

В ведомстве напомнили, что для сирот в Подмосковье действуют и другие меры поддержки: ежемесячные выплаты, ежегодное пособие, бесплатный проезд по Московской области и Москве, путевки в оздоровительные лагеря, а обучающиеся в колледжах и вузах получают губернаторскую стипендию, ежегодное пособие и выплату при выпуске.