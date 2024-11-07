Более 800 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Кашира» за 5 лет

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Особая экономическая зона «Кашира» отметила пятилетие со дня своего основания. Для индустриальной территории это относительно небольшой период, но за это время подмосковная ОЭЗ привлекла резидентов, которые уже заполнили 40% ее площади.

В ходе первого пятилетнего этапа работы ОЭЗ «Кашира» достигла впечатляющих результатов. Заполняемость зоны на уровне 40% подтверждает правильность выбора места для ее создания и эффективный управленческий подход к развитию.

На сегодняшний день в «Каширу» вошли семь резидентов, которые представили инвестиционные проекты общей стоимостью 37,9 миллиарда рублей. Реальные инвестиции, осуществленные на территории ОЭЗ, составили девять миллиардов рублей, а созданные рабочие места достигли 800.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что это лишь начало, и площадка обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.

ОЭЗ «Кашира» расположена на юге Московской области и охватывает площадь в 491,7 гектара. Одним из первых крупных проектов на ее территории стало создание компанией «НОВАТЭК» малотоннажного комплекса по производству сжиженного природного газа с инвестициями свыше 2,5 миллиарда рублей.

Среди крупных резидентов ОЭЗ выделяется ООО «Л-Пак Кашира», которое реализует проект по строительству завода по производству упаковочной продукции и гофрированного картона. Объем инвестиций в этот проект составляет 19,4 миллиарда рублей, а планируется создать 1,1 тысячи рабочих мест.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте