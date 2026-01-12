Более 800 дымовых датчиков установили в Истре в прошлом году

В Истринском муниципальном округе проходит программа по оснащению домов датчиками дыма. В новогодние праздники специалисты помогли десяткам семей с установкой и заменой устройств.

В первые дни января представители комиссии по делам несовершеннолетних и отдела надзорной деятельности провели профилактические рейды. Они обошли около 30 семей, чтобы напомнить о правилах безопасности и оказать практическую помощь.

«Задача была не только рассказать, но и помочь на месте. Мы устанавливаем датчики, которые реагируют на малейшее задымление и включают громкую сирену. Это простое устройство может спасти жизнь», — отметили в администрации.

В результате рейдов 13 семьям установили новые извещатели, а в 12 домах заменили устаревшие или неисправные приборы. Цель программы — максимально снизить риск возникновения пожаров и защитить людей, особенно детей.