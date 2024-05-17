Более 800 договоров заключили благодаря инвесткарте Подмосковья | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 14:29 Более 800 договоров заключили благодаря инвесткарте Подмосковья Пресс-служба Мининвеста МО

Читать 360 в

Предприниматели Подмосковья заключили более 800 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости благодаря инвестиционной карте. Общий объем вложенных средств по проектам составляет свыше 233 миллиардов рублей.

По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, инвесткарта — это инструмент, который позволяет инвесторам в режиме онлайн самостоятельно подобрать место для размещения бизнеса на территории региона.

Реклама

«Также функционал карты позволяет оставить заявку на подбор площадки специалистами Мининвеста. На сегодняшний день с помощью пяти онлайн-сервисов через инвесткарту Московской области бизнес заключил 825 договоров на получение земельных участков и объектов недвижимости», — рассказала Зиновьева.

Она добавила, что наибольшее число договоров предприниматели заключили по программе «Недвижимость за один рубль», это уже 216 соглашений на 1,1 миллиард рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».