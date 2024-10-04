Более 800 детей появилось на свет с начала 2024 года в Ногинске

За девять месяцев текущего года в Ногинском родильном доме на свет появились 820 детей — 388 девочек и 432 мальчика. Среди рожениц немало женщин, приехавших из других муниципалитетов Подмосковья, а также Владимирской, Рязанской и других областей и регионов.

У будущих мам в Ногинском роддоме есть уникальная возможность — посетить День открытых дверей. Они могут прийти на экскурсию в родильное отделение, встретиться с медицинскими работниками, задать интересующие вопросы.

«Наша задача — обеспечить мамам комфортные условия в окружении квалифицированных специалистов. Также напоминаю, что роженицы могут выбрать по своему желанию подарок губернатора Московской области Андрея Воробьева — набор необходимых вещей „Я родился в Подмосковье“ или единовременную выплату 20 тысяч рублей, — рассказал заведующий родильным домом Ногинской больницы Игорь Нигай.

Он также отметил, что в первые дни после рождения ребенка мамы прямо в своей палате могут воспользоваться комплексной услугой, благодаря которой уже при выписке у родителей имеется на руках весь пакет первых документов малыша. В него входят свидетельство о рождении, справка для получения единовременного пособия, документы на получение материнского капитала, прикрепление к детской поликлинике, СНИЛС, медицинский полис, и заявление на детский сад.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с пятилетием детский хоспис в Домодедове. Он отметил важность работы учреждения для тяжелобольных пациентов.

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