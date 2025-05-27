Более 800 человек приняли участие в забеге в парке Малевича в Одинцове

Особенностью спортивного забега в парке Малевича в Одинцове стало то, что участники преодолевали дистанцию 50 метров на лыжах по травяной поверхности. Событие стало праздником для любителей активного отдыха всех возрастов.

Перед началом основных забегов все участники смогли размяться под руководством заслуженного мастера спорта России по лыжам Александра Панжинского, который провел короткую тренировку и дал полезные советы по технике бега. Затем спортсмены и любители преодолели дистанции — от 500 метров до 10 километров. Каждый смог выбрать для себя оптимальный уровень нагрузки. В рамках соревнований также организовали семейные и корпоративные эстафеты.

В состязании приняли участие и знаменитые гости — олимпийская чемпионка Олеся Зыкина, футболист Виталий Ионов и лыжник Александр Панжинский. Победители и участники, которые показали лучшие результаты, получили памятные медали и подарки от спонсоров. Мероприятие завершилось церемонией награждения и общим фотосессией.