Более 80 тысяч жителей Подмосковья оформили СНИЛС в МФЦ с начала года

С начала года жители Московской области активно пользуются услугой оформления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в многофункциональных центрах региона. Как сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, эта услуга является одной из самых востребованных в МФЦ Подмосковья.

СНИЛС — это уникальный идентификатор, который закрепляется за каждым гражданином. Он необходим для учета пенсионных накоплений, трудового стажа и отчислений в Социальный фонд. При обращении за оформлением документа теперь выдают не зеленые карточки, а электронное или бумажное уведомление. Для взрослых заявителей требуется только паспорт, а для детей — свидетельство о рождении.

Наличие СНИЛС обязательно для трудоустройства, оформления пособий, выплат и материнского капитала, записи к врачу, получения полиса обязательного медицинского страхования и налогового вычета. При изменении личных данных, например при смене фамилии, информацию в базе нужно актуализировать. Сам номер остается неизменным, но несоответствие данных в реестре и паспорте может привести к проблемам при получении выплат и оформлении документов.