Более 80 торговых объектах демонтируют в Люберцах

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Бывший владелец земельных участков демонтирует более 80 торговых объектов по требованию городской прокуратуры. Завершить работы планируют до 4 августа.

Объекты сносят в рамках решения суда о возврате земельных участков в муниципальную собственность. Под снос попали более 80 торговых точек, из них ликвидировали уже 10.

Работу по трансформации сферы торговли проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За последние два года в Люберцах демонтировали свыше 270 НТО. В планах на 2025 год — снести еще более 100 объектов. В настоящее время ликвидировали свыше 80 точек торговли.

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