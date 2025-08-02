Более 80 торговых объектах демонтируют в Люберцах

Объекты сносят в рамках решения суда о возврате земельных участков в муниципальную собственность. Под снос попали более 80 торговых точек, из них ликвидировали уже 10.

Работу по трансформации сферы торговли проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За последние два года в Люберцах демонтировали свыше 270 НТО. В планах на 2025 год — снести еще более 100 объектов. В настоящее время ликвидировали свыше 80 точек торговли.