Более 80 школьников из Воскресенска получили золотые медали

Во Дворце культуры «Юбилейный» прошло чествование выпускников 11-х классов, получивших золотые медали «За особые успехи в учении». Праздник открыли стоя — в знак уважения к достижениям ребят.

Начальник управления образования администрации округа Ирма Письменная поблагодарила выпускников за трудолюбие, упорство и веру в себя. Первыми награды получили стобалльники — в этом году для гимназии № 1 это настоящий триумф: пять выпускников сдали экзамены на максимальный результат.

Алина Ладинская и Людмила Илясова из гимназии № 1 поделились, что интерес к предмету и целеустремленность помогли им добиться успеха на экзаменах.

Глава округа Алексей Малкин пожелал ребятам светлого пути, напомнил не забывать учителей и родной Воскресенск, который дает им путевку в жизнь. Депутат Московской областной думы Екатерина Лобышева поблагодарила педагогов и родителей, отметив, что именно в связке «ученик — педагог — родитель» рождаются высокие результаты.

Юлия Харитонова, мама выпускницы и педагог, призналась, что гордится дочерью. Выпускники поделились планами: кто-то мечтает о МГУ, кто-то — о Высшей школе экономики. Все они готовы покорять новые вершины с прекрасной базой знаний, лидерскими качествами и большим желанием.