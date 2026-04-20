Более 80 школ и детских садов откроют в Подмосковье после капремонта в 2026 году

В Подмосковье в 2026 году после капитального ремонта откроют 86 школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстроя.

Итоги программ капремонта подвели на мероприятии в деловом центре «Новатор». В ведомстве отметили положительную динамику строительной готовности объектов.

Подрядчики уже согласовывают документацию, получают технические условия и монтируют оборудование. Особое внимание — системе «Безопасный регион». Ежедневный мониторинг помогает вовремя корректировать графики. Основные работы на объектах планируют завершить к 1 августа.

Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили о проведении капитального ремонта в 16 округах области на 23 мостовых сооружениях. На всех задействованы 230 мостовиков и более 60 единиц спецтехники. Ремонт проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».