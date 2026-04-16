В Московской области капитально ремонтируют 23 моста по нацпроекту

В 16 округах Московской области на 23 мостовых сооружениях идет капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «На всех 23 объектах капитального ремонта задействованы 230 мостовиков и более 60 единиц спецтехники — специалисты отремонтируют пролетные строения, мостовое полотно, заменят ограждения и системы водоотвода».

В этом году планируется завершить капремонт 30 мостов и путепроводов. Кроме того, в ближайшее время на 50 искусственных сооружениях приступят к ежегодным планово-предупредительным работам для поддержания сооружений в нормативном состоянии.

Так, в Звенигороде Одинцовского округа капитально ремонтируют два мостовых перехода через реку Сторожку. В Зарайске работы ведутся на мосту через реку Осетрик. В деревне Янино городского округа Егорьевск ремонтируют мостовой переход через реку Белавинку. В Коломне продолжается ремонт мостового сооружения на Рязанском шоссе в селе Непецино. В Шатуре на мосту через Шатурский канал на Кервском шоссе продолжаются работы по демонтажу старых и устройству новых балок и опор моста.

Капитальные работы также ведут еще на 17 искусственных сооружениях в Чехове, Подольске, Щелкове, Истре, Волоколамском, Дмитровском, Наро-Фоминском и Пушкинском округах.