Более 80 сел и деревень в Мытищах вошли в программу социальной газификации

Встреча жителей с представителями Мособлгаза и местной администрации в формате выездной администрации прошла в Мытищах. Главной темой мероприятия стало обеспечение округа газом.

Особое внимание участники встречи уделили программе социальной газификации: обсудили сроки подключения домовладений и условия участия для льготников, в том числе для мобилизованных на военную службу и их семей. Кроме того, специалисты разъяснили особенности догазификации садоводческих некоммерческих товариществ и дали практические рекомендации.

Сотрудники Мособлгаза рассказали о правилах техобслуживания газового оборудования, мерах безопасности при его эксплуатации, а также о порядке начислений. Отдельно затронули вопрос благоустройства: обозначили обязательства по восстановлению участков после строительных работ.

В программу газификации Мытищ включено 85 населенных пунктов. В округе проложено 3,6 тысячи километров труб, к границам земельных участков подведено 3,2 тысячи газопроводов. В рамках президентского проекта уже осуществлено 1,8 тысячи пусков газа.

Для удобства жителей доступны полезные онлайн‑ресурсы: интерактивная карта газификации, список льготных категорий граждан и сервис для подачи заявки на льготное подключение.

Работа Мособлгаза нацелена на обеспечение надежного газоснабжения региона и создание комфортных условий для жителей округа.