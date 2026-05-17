Более 80 рейдов экологи провели в промзонах в Люберцах с начала 2026 года

Больше всего нарушений специалисты управления по охране окружающей среды зафиксировали в промышленных зонах города. Проверки проводят как по плану, так и после жалоб местных жителей.

Почти в трети из экологических проверок — это около 30 рейдов — участвовали представители Министерства экологии и природопользования Московской области.

Очередной выезд состоялся 14 мая в деревне Марусино. Поводом послужило складирование грунта неизвестного происхождения в акватории реки Чернавка. В ходе рейда эксперты отобрали пробы почвы — их отправят на лабораторное исследование. Если анализ подтвердит загрязнение земли, нарушителя привлекут к административной ответственности, а также взыщут сумму ущерба, нанесенного окружающей среде.

Экологическая ситуация на этой территории остается под контролем управления. Рейды в промышленных зонах Люберец будут продолжены.