Более 80 педагогов наградили ко Дню учителя в Наро-Фоминском округе

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина вручила грамоты и благодарности от имени Романа Шамнэ, а также награды от Министерства просвещения России и областного Министерства образования. Семь учителей были удостоены почетного звания заслуженных работников образования — теперь в округе их 43.

«Благодаря нашим учителям ребята становятся медалистами, стобалльниками и победителями олимпиад. Мы создаем в округе условия, чтобы педагоги могли полностью реализовать свой потенциал. Их труд — это инвестиция в будущее наших детей и всего Наро-Фоминского округа», — отметила Светлана Малыхина.

Творческим подарком ко Дню учителя стал праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы и артисты муниципалитета.