Более 80 педагогов наградили ко Дню учителя в Наро-Фоминском округе
Торжественная церемония состоялась на сцене Дворца культуры «Звезда». Заслуженные награды получили 88 учителей муниципалитета.
Заместитель главы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина вручила грамоты и благодарности от имени Романа Шамнэ, а также награды от Министерства просвещения России и областного Министерства образования. Семь учителей были удостоены почетного звания заслуженных работников образования — теперь в округе их 43.
«Благодаря нашим учителям ребята становятся медалистами, стобалльниками и победителями олимпиад. Мы создаем в округе условия, чтобы педагоги могли полностью реализовать свой потенциал. Их труд — это инвестиция в будущее наших детей и всего Наро-Фоминского округа», — отметила Светлана Малыхина.
Творческим подарком ко Дню учителя стал праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие коллективы и артисты муниципалитета.