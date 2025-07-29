Более 80 парков Подмосковья примут фестиваль «Культурный код» 2 августа

Общеобластное мероприятие «Культурный код» пройдет 2 августа в более чем 80 парках Подмосковья. Для гостей организуют экскурсии, квесты, поэтические выступления, концерты, фотовыставки и многое другое, передали в Минкульте МО.

В Городском парке города Шаховская всех желающих приглашают на увлекательные мастер-классы: по игре на народных инструментах, рисованию по дереву и созданию кукол ручной работы. Для любителей истории предусмотрена познавательная прогулка-лекция по аллее военной техники. Гостей также порадуют угощениями — традиционной русской кашей из чугунков и ароматным чаем.

В парке усадьбы Кривякино Воскресенского района состоится вечер поэзии — откроется литературная гостиная, где будут звучать произведения знаменитых авторов. Программа включает в себя дефиле модной одежды, имидж-сессию, занятия по декоративно-прикладному искусству, декорированию цветным песком и изготовлению оригинальных украшений. Завершением вечера станет яркая музыкальная программа под названием «Звук родной земли».