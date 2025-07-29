Более 80 парков Подмосковья примут фестиваль «Культурный код» 2 августа
Общеобластное мероприятие «Культурный код» пройдет 2 августа в более чем 80 парках Подмосковья. Для гостей организуют экскурсии, квесты, поэтические выступления, концерты, фотовыставки и многое другое, передали в Минкульте МО.
В Городском парке города Шаховская всех желающих приглашают на увлекательные мастер-классы: по игре на народных инструментах, рисованию по дереву и созданию кукол ручной работы. Для любителей истории предусмотрена познавательная прогулка-лекция по аллее военной техники. Гостей также порадуют угощениями — традиционной русской кашей из чугунков и ароматным чаем.
В парке усадьбы Кривякино Воскресенского района состоится вечер поэзии — откроется литературная гостиная, где будут звучать произведения знаменитых авторов. Программа включает в себя дефиле модной одежды, имидж-сессию, занятия по декоративно-прикладному искусству, декорированию цветным песком и изготовлению оригинальных украшений. Завершением вечера станет яркая музыкальная программа под названием «Звук родной земли».
Посетители городского парка Павловского Посада смогут насладиться выставкой творчества местных живописцев «Городские летописи», принять участие в экскурсии, создать собственный рисунок в стиле знаменитого павловопосадского орнамента и посетить ярмарку народного мастерства. Кульминацией программы станет выступление музыкантов Владимирской областной филармонии.
В парке «200 лет Егорьевску» откроется экспозиция детского художественного творчества, посвященная героям книг Эдуарда Успенского. Здесь же пройдет экскурсионная прогулка «Путешествие в прошлое и настоящее». Детям предложат поучаствовать в анимационной программе и заняться рукоделием на тематическом мастер-классе.
Гостям Свердловского парка Лосино-Петровского предлагают посетить мастер-классы по арт-пейзажу и историческим танцам, фотовыставку «Подмосковье в лицах» и познавательную квест-игру. Вечером зрителей будет ждать насыщенное концертное шоу.