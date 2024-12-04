Более 80 новогодних украшений установят на улицах Химок

Новогоднюю атмосферу начали создавать в Химках. Совсем скоро улицы округа украсят гирлянды, сверкающие арт-объекты и красочная иллюминация.

Лесные красавицы в парках и скверах Химок уже поднимают настроение жителям и гостям округа. Площадь перед зданием администрации украшают мерцающие новогодние шары и куранты.

Создать праздничную атмосферу поможет и резиденция Деда Мороза. Она развернулась в парке Толстого. Отсюда письма детей буду отправлять волшебнику прямиком в Великий Устюг. Почта находится в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Специальные ящики установили и в парках «Дубки», Величко, «Экоберег», «Подрезково» и в терминалах аэропорта Шереметьево.

Совсем скоро яркой иллюминацией украсят и фасады многоквартирных домов и городских предприятий. Праздничная символика появится на социальных, спортивных, культурных и образовательных учреждениях округа.

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