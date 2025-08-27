Более 80 нарушений ограждения стройплощадок Подмосковья выявили с помощью дронов

Главгосстройнадзор Подмосковья провел мониторинг ограждений строящихся объектов с помощью квадрокоптеров. Обследования прошли на 700 участках, где выявили 81 нарушение. Все они уже устранены.

Коптеры с громкоговорителями регулярно облетают возводящиеся здания и напоминают строителям правила. Например, что работа должна проводится по ГОСТам, быть безопасной. Рабочие не должны иметь заусенец и опасных элементов, а на стройплощадку запрещается заходить третьим лицам. За нарушения может последовать штраф до 300 тысяч рублей.

Также дроны используют для контроля выезда техники со стройплощадок и предупреждения, что за грязные колеса тоже полагается денежное взыскание.

Главгосстройнадзор МО напомнил жителям Подмосковья, что они могут сообщить о нарушениях ограждения строек через портал «Добродел». На устранения проблем дадут два дня. Затем назначат штраф — до 30 тысяч рублей должностному лицу и до 300 тысяч рублей юридическому.