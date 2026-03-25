Более 80 муниципальных участков автодорог отремонтируют в Коломне в 2026 году
С приходом весны в Коломне и Озерах началась масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Специалисты оценивают повреждения и приступают к восстановлению дорожного полотна.
Зима стала настоящим испытанием для асфальтового покрытия. Перепады температур, снегопады и использование реагентов — все это оставило свои следы. Теперь, когда снежный покров сошел и погодные условия стали комфортными, начинается планомерный ремонт.
«В 2026 году в программу ремонта включено 83 муниципальных участка автомобильных дорог Общая протяженность составляет 42 километра, а площадь — 195 тысяч квадратных метров. Ремонт затронет 38 участков в Озерах и Коломны. 45 участков будет отремонтировано в сельских населенных пунктах», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации Коломны Евгений Гуров.
Ремонт охватит ряд участков в различных районах Коломны. Например, в микрорайоне Щурово обновят дорожное покрытие на улицах Бирюкова, Цементников, Ларцевы Поляны и Карла Маркса. В центральной части города запланированы работы на Дзержинского, Леваневского и Красина. Также приведут в порядок асфальтовое полотно на проезде Автомобилистов, улицах Митяево и Олений Вражек.
Наиболее протяженные участки ремонта муниципальных дорог расположены в населенных пунктах Шеметово, Апраксино, Пирочи, Щепотьево, Новое Бобренево, Радужный, а также в Коломне в микрорайоне Подлипки. На региональной сети самый большой ремонт запланирован на трассе «Егорьевск — М-5 „Урал“» — здесь на участке от села Чанки до деревни Новая приведут в порядок 13,7 километра дороги.
В рамках программы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона на ремонт муниципальных дорог выделено 345 миллионов рублей. В данный момент идет процесс закупки, и подрядчики еще не определены. Однако все этапы работ запланированы на период с мая по октябрь.