Более 80 муниципальных участков автодорог отремонтируют в Коломне в 2026 году

С приходом весны в Коломне и Озерах началась масштабная работа по обновлению дорожной инфраструктуры. Специалисты оценивают повреждения и приступают к восстановлению дорожного полотна.

Зима стала настоящим испытанием для асфальтового покрытия. Перепады температур, снегопады и использование реагентов — все это оставило свои следы. Теперь, когда снежный покров сошел и погодные условия стали комфортными, начинается планомерный ремонт.

«В 2026 году в программу ремонта включено 83 муниципальных участка автомобильных дорог Общая протяженность составляет 42 километра, а площадь — 195 тысяч квадратных метров. Ремонт затронет 38 участков в Озерах и Коломны. 45 участков будет отремонтировано в сельских населенных пунктах», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации Коломны Евгений Гуров.