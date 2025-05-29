Более 80 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Мытищах в 2025 году

Работы на нескольких объектах уже завершены. Планируют в 2025 году не только отремонтировать дома и подъезды, но и благоустроить придомовые территории.

Капремонт в 83 многоквартирных домах в Мытищах проведут в 2025 году. Завершены на сегодняшний день работы в 20 жилых постройках, в работе еще 42 дома. Учитывать при формировании краткосрочных планов будут также мероприятия по благоустройству дворовой территории и ремонты подъездов.

Примером стал дом № 5, корпус 1, на улице Станционной, где было выполнено обновление фасада с утеплением, отремонтированы крыша и входные группы. Дополнительно в 2025 году здесь запланировано провести модернизацию детской игровой площадки и обустройство зоны отдыха.

Работы с 14 июля начнутся в поселке Пансионат Клязьминское водохранилище, где в домах № 11а, 11б, 11б, 13а, 1б, 13в на Сорокинском шоссе проведут работы по ремонту фасадов, внутридомовых инженерных систем, будет дополнительно обновлен асфальт.

Формирование краткосрочного плана капремонта на 2026–2028 годы уже началось. Чтобы включить свой дом в программу, собственникам помещений необходимо провести собрание и общим голосованием определить вид работ, источник финансирования и срок их проведения. Соответствующее решение должно быть оформлено протоколом, передано в управляющую организацию и администрацию округа.