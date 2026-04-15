Более 80 кубов прошлогодней листвы вывезли из сквера в Дзержинском

В сквере Победы в Дзержинском продолжается весенняя уборка городских общественных пространств. За один день с территории сквера вывезли четыре грузовых автомобиля листвы, каждый — по 20 кубов, всего более 80 кубов.

Во вторник, 14 апреля, на уборке работала тяжелая спецтехника: самосвал и погрузчик, а также бригада дворников из пяти человек. Ранее коммунальщики очистили от мусора и листвы аллеи и газоны сквера.

«За один день с территории сквера вывезли четыре „КамаЗа“ листвы, каждый — по 20 кубов», — сообщила заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Наш дом — Дзержинский» Юлия Тожиева.

«В ближайшее время отмоем и приведем в порядок сам мемориал — гранитные плиты, скульптуру», — добавила она. Позже планируется высадка цветов и покраска лавочек.

«К майским праздникам наведем чистоту, порядок и красоту в сквере Победы. Это место традиционно является главной площадкой для проведения памятных мероприятий в честь 9 Мая в нашем городе. И, конечно, это одно из любимых мест отдыха горожан», — резюмировала Юлия Тожиева.

25 апреля Дзержинский присоединится к традиционному общеобластному субботнику.