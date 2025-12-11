Более 80% госуслуг в сфере экологии перевели в цифру в Подмосковье

На заседании Мособлдумы в формате «Час правительства» депутаты обсудили ключевые инициативы, которые планируют реализовать в следующем году. Одной из тем стало развитие цифровых технологий в сфере экологии. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В регионе продолжают активно внедрять умные системы мониторинга. В этом году на водных объектах установили 166 автоматических комплексов для круглосуточного измерения уровня воды. Эти датчики работают удаленно и охватывают 105 водоемов в 40 муниципалитетах. Такая система позволяет заранее реагировать на изменение уровня воды и предотвращать возможные ЧС в период паводков.

«Цифровизация — наш ключевой приоритет, и Московская область уверенно держит здесь лидерские позиции. Уже 84% государственных услуг переведено в цифру — это 22 из 26 услуг. Ежегодно мы обрабатываем в электронном виде около 100 тысяч запросов от жителей и бизнеса, делая взаимодействие с государством максимально простым и прозрачным», — отметил Мосин.

Также в 2025 году на базе ГИС «Экомониторинг» внедрили голосового помощника, который обрабатывает обращения жителей. Искусственный интеллект помогает быстрее принимать и перенаправлять заявки, снижая нагрузку на специалистов и уменьшая время обработки. Благодаря этому решению удалось сэкономить более восьми тысяч рабочих часов в год, которые теперь направляют на выполнение более сложных задач.