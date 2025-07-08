Более 80 домов в Котельниках получили паспорта готовности к отопительному сезону

Глава Котельников Михаил Соболев проверил качество работ по опрессовке системы отопления в доме № 5Б в микрорайоне Южный. Всего в муниципалитете уже 84 жилых дома получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду на 2025–2026 год.

В доме № 5Б в Котельниках очистили фильтры в сети горячего водоснабжения и отопления, проверили запорную арматуру, выполнили промывку и опрессовку системы отопления. Помимо этого, специалисты восстановили теплоизоляцию трубопроводов и обновили неисправную аппаратуру: манометры и термометры. В результате дом также получил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду на 2025–2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.