Более 80 чтецов приняли участие в конкурсе «Басни вслух» в Мытищах

Традиционное ежегодное мероприятие прошло 12 октября во Дворце культуры «Яуза». Участники приехали из разных уголков Подмосковья, включая Мытищи, Пушкино, Королев, Химки и другие города региона.

Многие выступали на этом конкурсе уже не первый год, каждый раз повышая уровень своей подготовки. Участники продемонстрировали свои таланты, артистизм и умение захватывать внимание публики, ведь басни — жанр, требующий не только литературных, но и актерских способностей.

Судьями была отмечена высокая подготовка всех ребят, богатство форм, подачи материала и оригинальность трактовки известных сюжетов.

Итоги конкурса оказались достойными: каждый исполнитель получил заслуженную награду, подтверждающую его вклад в развитие искусства чтения и популяризацию жанра басни среди широкой аудитории. Творческое состязание дало детям возможность раскрыть свой потенциал.