Более 80 бродячих собак отловили в Солнечногорске с начала года

Реализация программы гуманного регулирования численности животных «Отлов — стерилизация — вакцинация — возвращение в привычную среду обитания» продолжается в городском округе. В январе и феврале текущего года были отловлены 84 безнадзорных собаки.

Пойманным животным оказывают ветеринарную помощь, стерлизируют и чипируют. Спокойных животных возвращают обратно, а агрессивных направляют в приют на пожизненное содержание. Сейчас 44 такие собаки содержатся в приюте «Велес» в деревне Рахманово. Животные ежедневно получают хорошее питание и внимание врачей. Условия их жизни проверяют сотрудники управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации Солнечногорска.

Первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик отметил, что ситуации с бездомными животными в регионе уделяют особое внимание. Он напомнил, что в прошлом году в Подмосковье ввели обязательную регистрацию и чипирование.

«Такие меры помогают быстро идентифицировать убежавшего питомца, а подход к содержанию собаки становится более ответственным. К тому же с 1 марта за неучтенного четвероногого друга хозяину грозит штраф от 1500 до 3000 рублей», — добавил Кирилл Типографщик.

Жители округа могут сообщить особаке без хозяина и бирки на горячую линию главы Солнечногорска (8-800-201-67-47) или в отдел сельского хозяйства (8-496-263-13-30).