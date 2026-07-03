Более 8 тысяч жителей Подмосковья обратились в больницы по поводу укусов клещей

Свыше восьми тысяч обращений за медицинской помощью по поводу присасывания клещей зафиксировали в Подмосковье. Этот показатель оказался ниже средних многолетних значений. При этом в регионе не выявили ни одного случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Для профилактики инфекции ведется вакцинаци. Прививки уже получили более 21 тысячи человек, в том числе свыше семи тысяч детей. Прививают в первую очередь тех, кто планирует поездки в эндемичные по клещевому энцефалиту районы, а также представителей профессиональных групп риска.

Для предупреждения распространения инфекций, передающихся клещами, в регионе проводят акарицидные обработки. Такие мероприятия выполнены на площади более пяти тысяч гектаров, в том числе на территориях летних оздоровительных учреждений.

Специалисты напоминают о простых, но важных правилах защиты во время пребывания на природе. Стоит выбирать светлую однотонную одежду, полностью закрывающую тело, заправлять брюки в носки, а рубашку — в брюки, использовать средства от клещей согласно инструкции, держаться проложенных троп и регулярно осматривать себя и спутников. По возвращении домой нужно внимательно проверить одежду, снаряжение и домашних животных.

Если клещ все же присосался, следует обратиться в медицинское учреждение. Исследовать снятого клеща можно в аккредитованных лабораториях, в том числе в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Мытищах. Прием ведется круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям остается на постоянном контроле Роспотребнадзора.