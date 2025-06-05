Более 8 тысяч заявок на оформление СНИЛС поступило в МФЦ Мытищ с начала года

Документ с номером индивидуального лицевого счета в пенсионной системе, необходим каждому гражданину России не только для будущих пенсионных начислений, но и для доступа к различным государственным сервисам.



«СНИЛС необходим для получения электронных государственных услуг, прикрепления к поликлинике, оформления пособий и льгот. Без него сегодня сложно обойтись в большинстве социально значимых ситуаций», — пояснила директор местного центра «Мои Документы» Юлия Сычева.



Оформить документ взрослому можно предъявив российский паспорт. Если документ должен получить ребенок до 14 лет, понадобятся его свидетельство о рождении и паспорт родителя или опекуна. В случае изменения личных данных, фамилии после замужества, также потребуется соответствующий документ.



Услуга в Мытищах доступна в двух отделениях Многофункциональных центрах: на улице Карла Маркса, дом 4 и улице Мира, строение 32/2 (Торговый центр «4 Daily»).