Более 8 тысяч заявок на оформление СНИЛС поступило в МФЦ Мытищ с начала года

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Жители Мытищ подали 8,6 тысяч заявлений на получение, замену или восстановление страхового номера индивидуального лицевого счета через многофункциональные центры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Документ с номером индивидуального лицевого счета в пенсионной системе, необходим каждому гражданину России не только для будущих пенсионных начислений, но и для доступа к различным государственным сервисам.

«СНИЛС необходим для получения электронных государственных услуг, прикрепления к поликлинике, оформления пособий и льгот. Без него сегодня сложно обойтись в большинстве социально значимых ситуаций», — пояснила директор местного центра «Мои Документы» Юлия Сычева.

Оформить документ взрослому можно предъявив российский паспорт. Если документ должен получить ребенок до 14 лет, понадобятся его свидетельство о рождении и паспорт родителя или опекуна. В случае изменения личных данных, фамилии после замужества, также потребуется соответствующий документ.

Услуга в Мытищах доступна в двух отделениях Многофункциональных центрах: на улице Карла Маркса, дом 4 и улице Мира, строение 32/2 (Торговый центр «4 Daily»).

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